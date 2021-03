PSG, FC Barcelone - Mercato : un coup bas de Neymar pourrait dicter l’avenir de Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

L’intérêt du PSG pour Memphis Depay ne date pas d’hier. Dans son édition du jour, L’Équipe explique que l’attaquant de l’OL a été ciblé à deux reprises par le club de la capitale et qu’il sera encore dans son viseur au mercato d’été.

Pour faciliter les échanges et une éventuelle arrivée au PSG, Neymar pourrait entrer en jeu. « Si le club de la capitale revient à la charge cet été, il pourra cette fois compter sur un avocat de poids en la personne de Neymar, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Sans être des amis intimes, les deux joueurs se vouent un grand respect l’un pour l’autre et il leur arrive d’échanger à l’occasion. Il y a un an, le Brésilien avait invité le Néerlandais à son anniversaire, organisé dans un club branché au cœur du Palais de Tokyo. »

Neymar à l'attaque pour Depay après Messi ?

Si la star brésilienne du PSG venait à draguer Depay, il faudrait voir comment Lionel Messi prendrait la nouvelle. Depuis plusieurs mois, le capitaine du FC Barcelone fait l’objet d’appels du pied incessants de son ami Neymar pour le rejoindre à Paris. Qui ce dernier préfèrerait-il y voir à ses côtés ?