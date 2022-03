PSG, FC Barcelone - Mercato : un Messi bis pourrait arriver libre, Paris bien placé !

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Le PSG et le FC Barcelone se retrouvent encore une fois en concurrence pour un même joueur. Les deux géants du football européen ont ciblé une star du football mondial pour renforcer leur effectif l’été prochain. Une opération qui pourrait revenir à moindre coût pour les deux clubs.

En effet, Sky Italia annonce que Paulo Dybala va quitter la Juventus à l’issue de la saison. L’Argentin ne vas pas prolonger son contrat avec la Vieille Dame et pourra s’engager librement dans le club de son choix pour la saison prochaine. Au sujet du PSG, la rumeur Dybala est plus que concrète.

"En tout cas, lui ne ne serait pas contre, a glissé le journaliste Abdellah Boulma hier soir sur son compte Twitter. Il a déjà tenté par le passé récent."

Dybala will leave Juventus as free agent. There was full verbal agreement last October for €8m plus €2m net salary until 2026 - then Juve decided to change their proposal. ⚠️🇦🇷 #Dybala



Paulo’s not happy with current, new conditions and he will now open talks with other clubs. pic.twitter.com/69UDfrJLGC