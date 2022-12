PSG, FC Barcelone - Mercato : un nouvel indice positif lâché sur l’avenir de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Toute l’Argentine retient son souffle. À la veille de la première demi-finale de la Coupe du monde 2022 contre la Croatie (mardi, 20h), le pays du tango retient son souffle et attend de Lionel Messi et consorts qu’elle passe l’obstacle incarné par les Vatreni pour exploser. En attendant, l’avenir de la star du PSG refait surface. Avec une excellente nouvelle pour les supporters du club de la capitale : Messi serait de plus en plus proche d’écrire son futur personnel à Paris !

Podcast Men's Up Life

La MLS attendra ?

Selon la Cadena Cope, l'option la plus probable est celle d'une prolongation avec le PSG. « La Pulga » pense encore pouvoir évoluer au plus haut niveau et se sent à l'aise à Paris, où il se sent proche de Marco Verratti et Sergio Ramos.

Un départ en MLS ne se ferait donc pas dès l'été prochain tandis que l’option d'un retour au FC Barcelone serait réaliste, autant par la situation financière exsangue du club catalan que l’absence totale de contacts entre les deux parties.

Lionel Messi privilégie largement un nouveau contrat au PSG à la MLS ou au Barça https://t.co/iV5UzIHK5t — Foot Mercato (@footmercato) December 12, 2022

Pour résumer Alors que Lionel Messi (35 ans) se prépare à disputer la première demi-finale de la Coupe du monde 2022 contre la Croatie (mardi, 20h), son avenir semble de plus en plus s’inscrire au Paris Saint-Germain. Un dernier indice le montre.

Bastien Aubert

Rédacteur