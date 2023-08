PSG, FC Barcelone – Mercato : un pont d'or arrive pour Neymar, négociations en vue !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Selon L'Equipe, Neymar a demandé au PSG de quitter le club. Selon son père, c'est faux. Selon Sport, un club saoudien aimerait attirer Neymar et le prêter cette saison au Barça. Et selon Foot Mercato, il y a bien un intérêt saoudien. Al-Hilal « très intéressé » « Ce mardi, nous pouvons vous révéler que la formation d’Al-Hilal est très intéressée par la star brésilienne de 31 ans. Les Saoudiens veulent d’ailleurs envoyer une délégation afin de rencontrer le père du joueur pour négocier. Affaire à suivre », annonce en effet le média, qui précise qu'Al-Hilal veut rencontrer le père du Brésilien. A suivre, donc ! Podcast Men's Up Life Pour résumer « Ce mardi, nous pouvons vous révéler que la formation d’Al-Hilal est très intéressée par la star brésilienne de 31 ans. Les Saoudiens veulent d’ailleurs envoyer une délégation afin de rencontrer le père du joueur pour négocier. Affaire à suivre », annonce Foot Mercato, qui précise qu'Al-Hilal veut rencontrer le père du Brésilien.

Laurent HESS

Rédacteur