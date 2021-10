PSG, FC Barcelone - Mercato : une cible alléchante envoie un signal fort pour janvier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Franck Kessié prêt à aller au clash avec le Milan AC pour faciliter son départ ? Alors que le milieu de terrain rossonero serait dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, Tuttosport rapporte que le Milan AC voudrait s’en séparer dès cet hiver. Et pour cause, l’Ivoirien arrive en fin de contrat en Lombardie l’été prochain et les dirigeants milanais ne souhaiteraient pas le voir partir sans indemnité de transfert.

Néanmoins, Kessié ne serait pas pressé. Toujours selon les informations du média italien, le milieu de terrain ivoirien n’aurait pas nécessairement l’envie de partir cet hiver afin de signer libre où il le souhaite l’été prochain. Affaire à suivre.