PSG, FC Barcelone - Mercato : une déclaration de Messi met à mal Leonardo

Dans six mois, le contrat de Lionel Messi au FC Barcelone arrivera à sa fin. Et pour l'heure, la star argentine n'a toujours pas prolongé son engagement avec son club de toujours. Le sextuple Ballon d'or avait émis le souhait de quitter la Catalogne l'été dernier, après avoir été excédé par les mauvais choix de Josep Maria Bartomeu. Cette fronde menée par le natif de Rosario a eu la tête de l'ex-président du club Culé.

Mais, pour autant, Lionel Messi est toujours disponible à la vue de sa situation contractuelle. En attendant les élections pour la présidence du Barça, qui pourrait avoir un grand effet sur l'avenir du numéro 10, Manchester City et le PSG tentent de séduire la Pulga. Leonardo et Neymar, son ex-partenaire, rêvent de voir arriver "Léo" dans la capitale française. La future arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG pourrait jouer en faveur des Rouge et Bleu... Mais, l'intéressé a fait une sortie tonitruante.

Dans un entretien accordé à la Sexta, Lionel Messi a concédé que Pep Guardiola et Luis Enrique sont les meilleurs entraîneurs qu'il a pu côtoyer durant sa carrière : "Heureusement que Guardiola et Luis Enrique sont très suivis. Les avoir si souvent et si vite m'a fait grandir dans le football et dans la sagesse tactique." Avant de se montrer charmé par l'actuel entraîneur de Manchester City : "Pep a quelque chose de spécial. Il vous fait voir les choses d'une certaine manière... Comment il a préparé les matchs, comment il les a préparés défensivement, où attaquer." Des éloges qui pourraient coûter cher au PSG dans sa quête.