PSG, FC Barcelone – Mercato : une menace anglaise se renforce pour Mbappé et Haaland !

Tour à tour annoncés au FC Barcelone et au Real Madrid, l'attaquant français du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, et le cyborg norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland, affolent le mercato. Mais les deux nouvelles stars de la planète football intéressent d'autres cadors européens et notamment Liverpool.

Liverpool aurait renflouer les caisses

Les joueurs de Liverpool Credit Photo - Icon Sport

Bonne nouvelle pour les Reds, le fonds d’investissement américain, RedBird Capital, pourrait bien injecter plus de 638 millions d’euros dans le club cet été, selon les informations du Daily Mail. Ce qui permettrait au champion d'Angleterre en titre de faire quelques folies lors du prochain mercato estival. "Pour autant que je sache, cela nous donne simplement de la cohérence dans ce que nous avons réalisé jusqu’à présent, mais c’est à peu près tout", a cependant nuancé l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp.