PSG, FC Barcelone - Mercato : une nouvelle menace apparaît sur Xavi Simons

S'il commence tout juste à pointer le bout de son nez dans l'équipe première du PSG (7 apparitions pour 292 minutes et 1 passe décisive), Xavi Simons (18 ans) est déjà dans l'indécision sur son avenir. En juin prochain, l'ancienne pépite du FC Barcelone sera libre et devra décider si, oui ou non, elle continue dans la Capitale française.

La Premier League débarque sur Xavi Simons

Alors qu'un retour au Barça est souvent évoqué, le Néerlandais plait aussi beaucoup en Angleterre. D'après Sport, plusieurs clubs de Premier League comme Brighton, Southampton, Norwich ou encore Watford seraient prêts à lui donner sa chance et des perspectives de temps de jeu.

Devant ce choix cornélien, Xavi Simons se laisse encore un peu de temps. Il attend notamment de voir quelle sera la politique du club concernant les jeunes et si, oui ou non, il repartira avec Mauricio Pochettino, un coach qui semble décidé à offrir un peu d'espace d'expression aux jeunes.