PSG, FC Barcelone - Mercato : une nouvelle offre historique pour Messi fait trembler l’émir !

À partir de 13h, Christophe Galtier en dira plus sur la participation de Lionel Messi (35 ans) au choc contre le Stade Rennais, dimanche, en clôture de la 19e journée de Ligue 1 (20h45). En attendant, Marca a fait un point sur la situation contractuelle de « La Pulga » au PSG. Le quotidien madrilène explique que Messi vient de recevoir une « offre historique » en provenance d’Arabie Saoudite. Plus élevée encore que celle qui avait fuité dans le courant de la semaine puisque la dernière proposition en date est estimée à 350 millions d’euros par an, signée par Al-Hilal (Riyad) y Al Itihad (Yedah). Cette offre pharaonique dépasse le contrat signé par Cristiano Ronaldo à Al-Nassr et ne devrait pas être la dernière, à en croire Marca. Pour la bonne et simple raison que les deux clubs intéressés par Messi ont demandé l’aide financière directe du gouvernement. Pour l’heure, le clan Messi n’a pas répondu. « Messi semble avoir envie de continuer à évoluer au plus haut niveau mais les équipes saoudiennes ne baisseront pas les bras facilement », conclut le journaliste José Felix Diaz. El mercado de fichajes se mueve y claro, @D_pico_ sabe mucho de esto y te lo cuenta en @marca como cada día:



Pour résumer S’il semble se sentir enfin comme un coq en pâte dans les rangs du Paris Saint-Germain, après une première saison délicate, Lionel Messi (35 ans) n’a toujours pas signé de prolongation de contrat. L'Arabie Saoudite guette...

