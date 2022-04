PSG, FC Barcelone - Mercato : une première offre va partir pour Dybala, les détails ont fuité

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

En fin de contrat en juin prochain, Paulo Dybala ne prolongera pas avec la Juventus Turin et quittera libre le club à l'issue de la saison. Alors que le FC Barcelone et Xavi auraient recalés l'attaquant argentin, ce dernier serait courtisé par le Paris Saint-Germain, comme nous vous l'avons indiqué dans notre Instant Mercato, l'Inter Milan, l'Atlético Madrid et des clubs de Premier League.

Selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, l'Inter Milan préparerait une première offre pour l'ancien joueur de Palerme. Elle porterait sur un contrat de trois ans assorti d'un salaire annuel de 7 millions d'euros. Le PSG va donc devoir réagir s'il ne veut pas que Paulo Dybala lui passe sous le nez.

