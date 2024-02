PSG, FC Barcelone Mercato : une proposition surprenante est tombée pour Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Neymar fait plus parler de lui par ses frasques que par ses prouesses depuis qu'il a quitté le PSG. Et pour cause puisque le Brésilien est éloigné des terrains depuis début octobre à cause d'une blessure aux ligaments croisés. Out pour la saison, Neymar est lié à Al-Hilal jusqu'en juin 2025.

Al-Hilal veut le prolonger

Mais selon Arriyadiyah, le club, leader du championat saoudien, souhaite prolonger le bail actuel de l'ancien Blaugrana et les deux parties discutent du sujet. Une information confirmée par le président de Santos, Marcelo Teixeira, au média saoudien. "Neymar nous a informés qu’Al-Hilal souhaite prolonger son contrat pour compenser la période pendant laquelle il a été absent pour cause de blessure, mais l’affaire n’a pas été officiellement réglée encore." Neymar a toujours dit qu'il souhait revenir à Santos pour y terminer sa carrière. Un retour qui pourrait donc être différé...

