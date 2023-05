PSG, FC Barcelone - Mercato : Verratti veut suivre Messi partout où il ira

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Dimanche dernier, Le Parisien a annoncé que la direction du Paris Saint-Germain serait décidée à vendre Marco Verratti cet été, et ce alors que le milieu de terrain italien semblait intouchable. Une information confirmée ce mercredi par RMC Sport, qui croit savoir, de son côté, que le joueur formé à Pescara serait ouvert à un départ du PSG lors du prochain mercato estival.

Verratti et Messi réunis... au Barça ?

RMC Sport va même plus loin en annonçant que Marco Verratti voudrait même suivre Lionel Messi, avec qui il est très proche depuis l'arrivée de la Pulga au PSG, et l’avoir dans son équipe la saison prochaine. Pour rappel, le champion du monde 2022 arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale et pourrait faire son retour au FC Barcelone cet été. Avec Marco Verratti dans ses valises ? Une hypothèse qui est donc loin d'être utopique.

🔵🔴 11 ans après son arrivée, Marco Verratti vit sa saison la plus compliquée au PSG. En privé, il ne cache plus ses envies d’ailleurs et si cela se concrétise, le club de la capitale ne s’y opposera pas. — RMC Sport (@RMCsport) May 17, 2023

Pour résumer Alors que Marco Verratti serait ouvert à un départ du Paris Saint-Germain cet été, le milieu de terrain italien voudrait suivre Lionel Messi et l’avoir dans son équipe la saison prochaine.

Fabien Chorlet

Rédacteur