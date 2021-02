Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

C'est nouveau. Et ça n'a sans doute pas fini d'étonner. Voici donc que des instituts de sondages demandent aux Français quelles sont leurs attentes en matière de...Mercato ! Non, ce n'est pas une blague. Ainsi, RTL et Winamax sont allés interroger plus de 1 000 Français (échantillon représentatif) pour connaître leurs espoirs quant aux situations contractuelles de Kylian Mbappé et de Lionel Messi.

72 % des sondés estiment donc qu'il serait plus judicieux, pour le PSG, de conserver son attaquant français la saison prochaine plutôt que recruter Lionel Messi. Même si ce dernier sera libre au mois de juin prochain. Ils sont par ailleurs 73% à vouloir garder Mbappé en France, et donc à Paris, espérant du même coup que le champion du monde n'ira pas rejoindre le Real Madrid.