PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Anelka vend la mèche pour l'avenir de Pogba

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba devrait quitter libre le club mancunien l'été prochain. Reste à savoir où le milieu de terrain français rebondira.

Invité ce jeudi dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC Sport, Nicolas Anelka a déclaré que Paul Pogba se verrait bien au Paris Saint-Germain la saison prochaine. "Je pense que le PSG, ce serait super bien pour lui. Certains disent que ce ne serait pas bien pour Paris, car il est soi-disant souvent blessé. Mais je pense que ses blessures sont dues à sa vie à Manchester, car il n'est psychologiquement pas bien. S'il veut venir à Paris ? J'ai discuté de ça il y a six mois avec lui et il ne serait pas contre de venir au PSG. Si il vient, on oubliera toutes les blessures et on verra que c'est un top joueur."

