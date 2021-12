PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : bonne nouvelle pour les courtisans de Pogba

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba ne voudrait pas prolonger son bail avec les Red Devils et pourrait aller voir ailleurs cet hiver ou l'été prochain.

Selon les informations d'ESPN, Manchester United pourrait donc examiner les offres pour le milieu de terrain français lors du mercato hivernal si le joueur confirme au club qu'il ne signera pas une prolongation de contrat. Pour rappel, le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus Turin font partie des clubs ayant exprimé un intérêt pour le champion du monde 2018.

📝 — Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona and Juventus are among the clubs to have expressed an interest in Pogba while he has also not yet ruled out signing an extension at #mufc. #mujournal



[@RobDawsonESPN]