PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : coup de tonnerre pour Haaland !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Courtisé par les plus grands clubs européens dont le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United ou encore Manchester City, Erling Haaland semble se diriger vers un départ du Borussia Dortmund à la fin de la saison.

Mais l'attaquant norvégien, dont le contrat court jusqu'en juin 2023, pourrait également rester une année supplémentaire à Dortmund, comme l'a confié son agent, Mino Raiola, dans une interview accordée à la radio NOS. "Haaland peut attendre tout le monde. Nous allons chercher la meilleure option, et je n'exclus pas non plus une année supplémentaire à Dortmund, c'est encore théoriquement possible."