PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Endrick impose une exigence folle, un favori se dégage

Endrick a beaucoup de talent mais également une idée très claire de ce qu'il veut pour l'avenir. Encore un an et demi à jouer pour Palmeiras puis, à sa majorité, le grand saut dans un club européen. Et concernant sa future destination, il a une volonté claire : ne pas être en concurrence avec un autre grand attaquant, type Erling Haaland ou Kylian Mbappé. Ce qui serait donc de nature à lui fermer les portes du PSG actuellement ou du Real Madrid à l'avenir, étant donné que les Merengue lorgnent le Norvégien comme le Français.

Malgré cela, selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, le Real Madrid serait désormais en pole position pour l'accueillir. Les Merengue auraient transmis une offre de 60 M€ plus bonus à Palmeiras. Le PSG et Chelsea sont également dans la course, alors que le FC Barcelone n'a même pas formulé de proposition. Si ces informations sont vraies, cela pourrait signifier que les Merengue ont changé leurs plans pour l'avenir puisqu'à l'horizon 2024, quand Endrick sera autorisé à quitter le Brésil, ils voulaient également recruter... Erling Haaland.

Real Madrid are now leading the race to sign Endrick, pushing as reported in the last few days. Official negotiations are ongoing with Palmeiras on €60m fee, including add-ons. 🚨⚪️ #RealMadrid



PSG & Chelsea remain in the race, no concrete talks with Barça — but Real are ahead. pic.twitter.com/tuPao77WOt