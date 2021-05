PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Messi et Ramos ensemble à Paris, c'est pour très bientôt !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

L’avenir de Lionel Messi (33 ans) est un sujet qui risque de revenir en force tout au long de la semaine. Et pour cause : l’attaquant du FC Barcelone doit décider de son avenir à la fin de la saison de Liga ce week-end avant d’être libre en juin. En attendant, les rumeurs vont bon train au sujet de « La Pulga ». Hier soir, l’émission El Chiringuito lui a consacré une émission presque spéciale autour de son futur avec plusieurs informations croisées.

Si José Alvarez assure que « Messi a 100% de chances de rester au Barça », et que Jota Jordi confirme son « intention de ne pas quitter la Catalogne où sa famille se sent heureuse », Alfredo Duro est beaucoup plus sceptique. Mieux, le journaliste espagnol assure qu’il existe « une très forte probabilité pour que Lionel Messi et Sergio Ramos évoluent au PSG la saison prochaine. » La bombe est donc lâchée, sans beaucoup plus de précisions.

Ramos serait enfin d'accord pour baisser son salaire

Celle-ci est évidemment à prendre avec des pincettes puisque l’avenir de Ramos (35 ans) n’est pas encore tout à fait tracé au Real Madrid. Dans son édition du jour, AS explique que celui-ci est pendu à celui de Raphaël Varane. Si le champion du monde tricolore n’est pas transféré cet été à un bon prix, le capitaine merengue a de très fortes chances de ne pas prolonger à la Maison Blanche. Le stoppeur de 35 ans serait pourtant enfin résolu à baisser son salaire de 10% mais il reste campé sur sa position de signer un contrat de deux ans quand Florentino Pérez lui propose de s'engager saison après saison.