PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Paris fonce sur Erling Haaland !

Pas encore le Mercato d'été. Mais déjà des tendances fortes au PSG si l'on se fie, ce soir, aux informations du quotidien l'Equipe. En effet, le club de la capitale a déjà les idées claires sur ce qu'il souhaite faire avec ou sans son attaquant, Kylian Mbappé. Et le quotidien sportif d'être catégorique : " En cas de départ de Kylian Mbappé en fin de saison, la direction parisienne a en tête son successeur : Erling Haaland.

La piste menant à l'attaquant norvégien du Borussia est bien réelle et des échanges ont déjà eu lieu, facilités par les excellentes relations entretenues par Nasser al-Khelaïfi et Leonardo avec Mino Raiola, l'agent d'Haaland. Ce dernier offrirait un profil nouveau au PSG qui, depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic en 2016, ne dispose plus de joueur de très grande taille. Malgré son gabarit, l'international norvégien (15 sélections, 12 buts) court vite et se montre particulièrement agile et adroit. Il possède également un jeu de tête qui ne pourrait pas nuire au PSG. Ce dossier n'est pas nouveau puisque l'été dernier, quand le Real Madrid a tenté d'enrôler Mbappé, le nom d'Haaland avait déjà été évoqué. Mais son club ne souhaitait pas le céder, même contre une grosse somme d'argent."

Le match avec le FC Barcelone et le Real Madrid est donc lancé. DéjàC