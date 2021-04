PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Messi, Neymar, Mbappé, Haaland... rebondissements en série !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Un doublé contre le Bayern Munich et ça repart ! En Espagne, les rumeurs vont de nouveau bon train au sujet de Kylian Mbappé (22 ans). Hier, AS a ainsi fait savoir que l’attaquant du PSG avait bien dit oui au Real Madrid pour la saison prochaine.

Aujourd’hui, RMC Sport dément cette information et affirme que le champion du monde n’a pas encore dit non à une prolongation au PSG. Les discussions entre les deux parties seraient même toujours en cours et ce même si le site Todo Fichajes estime que le Real Madrid pourrait inclure Martin Odegaard pour le faire venir cet été.

Odegaard dans le deal avec Mbappé ?

Selon Pipi Estrada, le club espagnol pourrait par ailleurs profiter de la bonne tenue du milieu norvégien à Arsenal pour le vendre au prix fort en même temps que Luka Jovic. Un butin de 100 millions d’euros serait déjà espéré pour les deux joueurs, pourmieux avancer sur Mbappé mais aussi Erling Haaland.

Du côté du FC Barcelone, Joan Laporta mise aussi sur le crack du Borussia Dortmund et compte se servir de Lionel Messi pour l’appâter. Neymar, lui, n’a pas fait une croix sur un retour au bercail. Selon Mundo Deportivo, le vestiaire du Barça validerait déjà sa venue en Catalogne. Messi, en tête de cortège, entérinerait du même coup son futur dans son club de cœur même si Laporta n’a pas encore avancé concrètement ses pions pour le prolonger.