PSG, FC Barcelone, Real Madrid : Müller claque la porte du Bayern à Haaland, un autre club le lâche !

Le Bayern Munich a bien de la chance. Alors que les clubs du monde entier tueraient pour avoir la chance d'accueillir Erling Haaland, die Rekordmeister peut se permettre de traiter le géant norvégien avec dédain. C'est que sa mainmise sur la Bundesliga, qu'il domine depuis neuf ans et qu'il devrait encore remporter cette saison, n'a pas été remise en cause par son arrivée au Borussia Dortmund, loin de là.

Ainsi, quand Sport Bild a interrogé Thomas Müller sur l'intérêt de son club pour Haaland et la possibilité pour lui de lui délivrer des passes décisives la saison prochaine, la réponse du milieu offensif a été aussi franche que drôle : "Je préférerais alimenter mes chevaux ou mes lapins !". C'est qu'une arrivée du Norvégien pousserait vers la sortie un Robert Lewandowski apprécié de tous en Bavière et qui se fait tirer l'oreille pour prolonger un contrat arrivant à son terme en 2023. Concernant un départ de son ami polonais, Müller s'est aussi montré très clair : "Ce serait surprenant de le voir partir vu comme les choses se passent bien". Cette prise de position est loin d'être anodine car Thomas Müller est le vrai taulier du vestiaire du Bayern Munich, lui qui y joue depuis 22 saisons.

Adoré autant des supporters que de ses partenaires, il est une voix qui compte chez les Rouge. Cette prise de position pro-Lewandowski et anti-Haaland devrait donc être entendue par ses dirigeants. Ça ferait un courtisan de moins pour l'attaquant de Dortmund. Et même deux ! "Manchester City est en course pour Haaland et peut rivaliser sur le plan financier mais les Citizens sont derrière le Real Madrid dans ce dossier, assure le journaliste d'ESPN Mark Ogden. Manchester United est hors-course mais le FC Barcelone reste à l'affût."

