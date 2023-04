PSG, FC Nantes - Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Kolo Muani !

Un des transferts les plus attendus de l’été fait déjà beaucoup parler. Auteur d’une saison splendide avec l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani plaît à beaucoup de monde en Europe, et l’intérêt semble partagé. Si certains lui conseillent de rester une saison de plus dans la ville où siège la Banque Centrale Européenne, rien n’est moins sûr.

Cependant, pour s’offrir le néo-international français, il faudra dépenser 100 millions d’euros, et les dirigeants allemands semblent intransigeants. Ils ont d’ailleurs expliqué aux dirigeants du Bayern que 80 millions d’euros ne seraient pas suffisants, affaire à suivre.

❗️News Kolo #Muani: Frankfurt bosses informed Bayern that €70-80m definitely won’t be enough. Understand Krösche wants at least €100m + boni. His contract situation is the big plus for #SGE. He was no topic under Nagelsmann. The situation has changed now. @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/wTQ5vIdX76