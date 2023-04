PSG, FC Nantes - Mercato : Kolo Muani a une préférence pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Auteur de 17 buts et 12 passes décisives en 35 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Randal Kolo Muani est en train de réaliser une saison exceptionnelle avec l'Eintracht Francfort. L'attaquant attaquant du FC Nantes attire donc les convoitises sur le marché des transferts et notamment celles du Paris Saint-Germain, de Manchester United ou encore du Bayern Munich.

Kolo Muani veut poursuivre sa carrière au Bayern Munich

À en croire les informations du média allemand SPORT1, l'international français (6 sélections) rêverait de rejoindre le Bayern Munich où il pourrait retrouver ses coéquipiers de l'équipe de France, Dayot Upamecano, avec qui il est ami, Benjamin Pavard, Lucas Hernández et Kingsley Coman. Mais toujours d'après SPORT1, les dirigeants bavarois préfèreraient attendre l'été 2024 pour passer à l'offensive pour recruter Randal Kolo Muani, dont le prix a été fixé à 100 millions d'euros par l'Eintracht Francfort.

👤 Selon Sport1, Randal Kolo Muani serait prêt à rejoindre le Bayern si le géant Allemand se manifeste au mercato. Le champion d'Allemagne aurait sa préférence devant Manchester United et le PSG, deux formations qui seraient également intéressées ► https://t.co/49ufCmtFkG pic.twitter.com/RP0w8JOBgy — RMC Sport (@RMCsport) April 1, 2023

