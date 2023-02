PSG, FC Nantes - Mercato : on en sait plus sur l'intérêt de Paris pour Kolo Muani

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La semaine dernière, le journal L'Équipe a annoncé que le Paris Saint-Germain aurait fait du recrutement de l'attaquant de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, sa priorité pour l'été prochain.

Kolo Muani ouvert à une arrivée au PSG !

Ce lundi, le compte Twitter @Djaameel56, bien informé sur l'actualité du club de la capitale, en a dit sur l'intérêt du PSG pour l'ancien Nantais. Le champion de France en titre se serait renseigné sur l'international français (5 sélections) il y a environ 3 semaines. Randal Kolo Muani ne serait pas fermé à l’idée de venir à Paris. En revanche, son agent serait un peu plus réticent pour le moment. Mais pour l’heure, il ne s'agirait que de simples premiers contacts.

🚨 Le club s’est bien renseigné sur Kolo Muani il y a environ 3 semaines.



Pour l’instant, on est que sur des premiers contacts mais en tout cas le joueur n’est pas fermé à l’idée de venir.



L’agent de son côté, est un peu plus réticent pour le moment. pic.twitter.com/xgAN3A6k72 — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel56) February 27, 2023

Pour résumer Le Paris Saint-Germain serait bien intéressé par l'ancien attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani, qui évolue depuis l'été dernier à l'Eintracht Francfort. Pour l’heure, il ne s'agirait que de simples premiers contacts.

