PSG, FC Nantes, Real Madrid - Mercato : Paris désormais en pole pour Kolo Muani !

Il paraît que Luis Campos a appelé Kylian Mbappé pour l'assurer que le Paris Saint-Germain allait tout mettre en oeuvre pour bâtir une équipe très compétitive autour de lui. Et ainsi convaincre l'attaquant de prolonger jusqu'en 2025. On ne sait pas si le directeur du recrutement portugais aura les moyens de ses ambitions mais, au moins, il a appris ce vendredi une grande nouvelle : il y a une voie royale entre lui et Randal Kolo Muani !

Des clubs anglais restent intéressés

L'attaquant de l'Eintracht Francfort, avec qui Mbappé s'est si bien entendu chez les Bleus et qu'il aimerait voir à Paris, était dans le viseur du Bayern Munich. Mais selon le journaliste de Sky Deutchland Florian Plettenberg, les dirigeants bavarois n'auraient plus l'intention de payer la centaine d'euros réclamée par leurs homologues de Francfort. Il reste bien sûr des clubs anglais dans la course mais Paris est désormais en pole position sur ce dossier qui pourrait débloquer beaucoup de choses avec Kylian Mbappé !

🚨 Le PSG est le club qui fait le plus d'efforts pour Kolo Muani. Aujourd’hui, un mouvement vers Paris est le plus PROBABLE !

Le Bayern a refroidi son intérêt pour le joueur et a clairement indiqué qu'il ne paierait pas les 100M€ demandés 💰🇫🇷



[@Plettigoal via @iMiaSanMia] pic.twitter.com/AbDjdrq3kc — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 16, 2023

Pour résumer Le PSG souhaite recruter Randal Kolo Muani, qui vient de réaliser une saison exceptionnelle avec l'Eintracht Francfort et l'équipe de France. Le Bayern Munich semblait être un concurrent féroce sur ce dossier mais le club allemand ne veut plus payer plus de 100 M€ l'attaquant français.

