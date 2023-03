PSG : Galtier a pété un plomb, Al-Khelaïfi à Doha pour sceller son avenir !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG a perdu sa sérénité de façade. Englué dans un début d’année morose, Christophe Galtier ressemble au fusible idéal au point que RMC Sport assure que Nasser Al-Khelaïfi est actuellement à Doha pour « guetter la situation aux côtés des hautes sphères du club. » Si le poste de Galtier ne semble pas menacé jusqu’à la fin de la saison, où il sera alors l’heure de faire un bilan, Foot Mercato explique que le coach du PSG tient un double discours pesant en interne entre les stars et les jeunes.

« Cette stratégie "deux salles, deux ambiances" détonne à l’intérieur du club, explique FM. Preuve de la différence de traitement de Galtier entre les jeunes et les stars du club parisien, une gueulante incroyable poussée par le coach du PSG après l’élimination des titis parisiens en Youth League face au Borussia Dortmund aux tirs au but (1-1, 5 tab 4). Une explication rude qui a choqué plusieurs jeunes joueurs parisiens qui se demandaient ce que Galtier faisait là et pourquoi il n’avait pas cette attitude devant les médias ou en privé avec ses joueurs. »

Autre limite reprochée à Galtier et son staff en interne : les blessures. Selon L’Équipe, certains joueurs, et non des moindres critiquent le contenu des entraînements. Ils ne travailleraient pas assez, selon eux, ce qui expliquerait les soucis musculaires. « Peut-être mais les joueurs veulent-ils travailler plus ? interroge un salarié du club. Le staff aimerait en faire davantage mais entre la pression du résultat et la volonté des joueurs, il ne peut pas aller dans la direction qu’il souhaite. »