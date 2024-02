PSG : grosse inquiétude sur la fin de saison de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé a passé une dernière semaine mouvementée. Alors que son départ du PSG a été annoncé, sans être confirmé par aucune des parties, le Real Madrid lui tend les bras. L’intéressé, lui, a débuté sur le banc à La Beaujoire avant de rentrer et de marquer face au FC Nantes (2-0). Selon Pascal Dupraz, le fait que son avenir soit clarifié aussi tôt dans la saison pourrait nuire aux intérêts du PSG. La fiche de Kylian Mbappé « Il va y avoir du marquage individuel » « L’histoire d’amour, j’ai l’impression qu’elle ne peut pas bien se terminer, a confié l’ancien coach de l’ASSE sur RMC Sport. Il faut envisager que le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions cette année, ce n’est pas encore fait, ils sont bien partis pour aller en 1/4 de finale, mais imaginez ce scénario où le PSG se fait sortir par le Real Madrid ensuite. Vous pensez que de mi-avril jusqu’à la fin de la saison, tout va bien se passer, alors que Mbappé a déjà annoncé sa décision ? Ce sont les résultats qui vont conditionner cette fin. L’attitude de Mbappé va être extrêmement scrutée, et il y a un élément à prendre en compte : c’est la fierté des dirigeants. Ils avaient misé sur Mbappé pour en faire la figure de proue de leur projet à long terme, et il part au bout de deux ans. Il a le droit de s’en aller, parce qu’il respecte les clauses des contrats qui ont été signés, par les deux parties. Mais quelle fierté des Parisiens quand ils apprennent que Mbappé va signer au Real Madrid pour beaucoup moins d’argent qu’au PSG ? Il va y avoir du marquage individuel. » Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Kylian Mbappé (25 ans) restera-t-il pleinement impliqué jusqu’à son départ en fin de saison ? Pascal Dupraz en doute après avoir vu le prodige de Bondy buteur puis buteur ce samedi soir lors de la victoire du PSG à La Beaujoire face au FC Nantes (2-0),

Bastien Aubert

Rédacteur