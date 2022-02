PSG - INFO BUT! : Kimpembe courtisé en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Presnel Kimpembe, le défenseur central du Paris Saint-Germain, dispose notamment de certaines pistes en Premier League. L’heure du départ a-t-elle sonné pour le Tricolore ?

Malgré un engagement courant jusqu’en juin 2024, Presnel Kimpembe pourrait faire parler de lui lors de la prochaine période de mutations. Formé sous les couleurs du Paris Saint-Germain, le défenseur central international français pourrait en effet être attiré par une première expérience à l’étranger. Dans cette optique, Chelsea apparaît fortement intéressé (Antonio Rüdiger et Andreas Christensen sont en fin de contrat), même si la piste prioritaire continue de mener au Sévillan Jules Koundé.

Outre les Blues, Tottenham et Newcastle sont notamment susceptibles de se manifester, le Tricolore ayant clairement un faible pour la Premier League. Si Marquinhos est proche d’une prolongation (2026), les dirigeants parisiens risquent d’avoir beaucoup de boulot à gérer avec les cas de Thilo Kehrer, Abdou Diallo et donc Presnel Kimpembe en charnière. Le tout sans oublier la situation de Sergio Ramos qui continue, quant à lui, de squatter l’infirmerie. En fonction des éventuelles sorties, il faut notamment surveiller le nom de Stefan de Vrij (30 ans, Inter Milan), qui pourrait être disponible moyennant le versement d’une trentaine de millions d’euros. Leonardo a toujours apprécié son profil, Barcelone et Tottenham ayant d’ores et déjà discuté avec son entourage.

Approché par le PSG l’été dernier, Kalidou Koulibaly, le défenseur central de Naples, doit choisir entre prolongation et départ à l’étranger

Fraîchement sacré champion d’Afrique avec les Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly pourrait quant à lui être l’un des animateurs du mercato d’été. Lié jusqu’en juin 2023 avec Naples, l’ancien joueur de Metz et de Genk va devoir trancher la question de son avenir dans les prochaines semaines. Homme de base du dispositif de Luciano Spalletti, le natif de Saint-Dié-des-Vosges a été approché concrètement pour rempiler pour trois saisons, avec un salaire estimé autour de 5 M€ net (hors bonus).

Mais, alors que plusieurs clubs étrangers le suivent attentivement depuis plusieurs saisons (le PSG avait transmis une offre au rabais l’été dernier avant d’enregistrer le renfort de Sergio Ramos), l’international sénégalais de 30 ans pourrait être tenté d’aller monnayer ses talents sous d’autres cieux. Une future opportunité pour les dirigeants parisiens ?

Ignazio Genuardi