PSG - INFO BUT ! Mercato : Wijnaldum a choisi sa future destination

Alors que Leandro Paredes reste une priorité absolue pour la Juventus Turin, un autre Parisien pourrait prendre la direction de la Serie A. Proposé aux deux clubs milanais, Georginio Wijnaldum (31 ans) est aujourd’hui en contacts avancés avec la Roma. Après s’être entretenu au téléphone avec José Mourinho, le milieu de terrain international néerlandais a donné son accord pour rejoindre le club de la Louve, mais les négociations ne sont pas simples entre les différentes parties concernées.

Rendez-vous Wijnaldum - Roma

Selon nos informations, un nouveau rendez-vous a eu lieu cette semaine entre son entourage et les Giallorossi. Les pourparlers portent sur un prêt payant avec une option d’achat obligatoire, mais il reste à régler la question des émoluments de l’ancien joueur de Liverpool et Newcastle, dont le contrat expire en juin 2024. Pour l’instant, les dirigeants romains ne souhaitent pas prendre en charge plus de la moitié de son salaire (le natif de Rotterdam perçoit actuellement un peu plus de 900 000 euros par mois), les champions de France réclamant un effort supplémentaire. L’optimiste est de mise, mais il faudra pousser les discussions dans les prochains jours.

Ignazio GENUARDI