PSG - INFO BUT! : Paulo Dybala fait attendre Paris

En parallèle des discussions pour Romelu Lukaku (Chelsea), Mohamed Salah (Liverpool) ou encore Robert Lewandowski (Bayern Munich), qui pourrait être disponible en cas de non-prolongation, le Paris Saint-Germain a aussi profité des dernières semaines pour se rapprocher de l’entourage de Paulo Dybala. En fin de contrat avec la Juventus Turin (*), l’attaquant international argentin de 28 ans ne laisse pas insensible Leonardo, le directeur sportif du club de la Capitale, qui suit le dossier depuis plusieurs saisons maintenant.

Dybala prêt à trahir la Juve ?

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain, l’ancien joueur de Palerme pourrait être un renfort de choix à moindre coût, mais c’est une écurie italienne qui est aujourd’hui en pole sur le dossier. Contrairement aux espoirs de la Vieille Dame, Paulo Dybala est prêt à poursuivre sa carrière sous les couleurs d’un ennemi juré.

En effet, malgré l’intérêt prononcé de clubs espagnols (Atlético) et anglais (Tottenham), l’Inter Milan tient la corde pour arracher la signature du natif de Laguna Larga. Pour l’instant, les Nerazzurri n’ont pas transmis de proposition ferme, mais les discussions vont s’accélérer entre les différentes parties concernées (idem concernant Gianluca Scamacca de Sassuolo, une priorité absolue pour le marché estival). Avec la présence de Giuseppe Marotta (administrateur délégué), la formation lombarde pourrait bel et bien griller la concurrence… et notamment celle du PSG.

(*) : Un accord avait été trouvé pour un nouveau bail de longue durée, mais les Bianconeri ont fini par revoir leur proposition à la baisse.

Ignazio GENUARDI

