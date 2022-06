PSG - INFO BUT! : un club anglais arrive pour Neymar !

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Paris Saint-Germain, Neymar (30 ans) est-il sur le départ lors de ce mercato d’été ? Alors que le club de la Capitale souhaite procéder à plusieurs ajustements, on entend beaucoup de choses au sujet de l’attaquant international brésilien, et il convient d’apporter quelques précisions.

Aujourd’hui, l’ancien joueur de Santos et du Barça est bel et bien disponible sur le marché des transferts. Les champions de France sont parfaitement conscients de la complexité d’un tel dossier, mais le natif de Mogi das Cruzes ne sera pas retenu en cas d’offre adéquate. Et ceci malgré une option qui lui permet de rempiler pour une saison à partir de ce 1er juillet

Chelsea lance les discussions

Dans cette optique, Neymar peut compter sur l’intérêt de Newcastle, mais cette destination ne retient pas son attention. Si les Magpies apparaissent hors course, une autre écurie anglaise s’est positionnée en coulisses. En parallèle des discussions avec Ousmane Dembélé et Raheem Sterling, Chelsea a également approché l’entourage du numéro 10 du PSG, ce dossier n’étant pas lié à celui de son compatriote Raphinha.

Suite au rachat du club par un consortium mené par l'homme d'affaires américain Todd Boehly, les Blues disposent de moyens XXL cet été, et il s’agit notamment de renforcer un secteur offensif qui a touché ses limites la saison passée. Avec le départ de Romelu Lukaku, qui pourrait être suivi de ceux de Timo Werner ou encore Armando Broja, Thomas Tuchel a validé la piste menant à son ex-protégé, qui va désormais devoir trancher la question de son avenir, Paris et Chelsea étant en positon d’attente. Compte tenu de ses conditions avec l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi, le Sud-Américain bougera difficilement, mais la porte est largement ouvertes des deux côtés.

