PSG - INFOS BUT! : le rêve Zidane, l’alternative Conte et le dossier Pogba qui avance !

En cas de départ confirmé de Mauricio Pochettino, qui reste sur la short-list de Manchester United, le Paris Saint-Germain continue de rêver de Zinédine Zidane pour la saison prochaine. Sans club depuis l’été dernier et son départ du Real Madrid, le technicien français est la priorité absolue de l’état-major du club de la capitale.

Depuis plusieurs mois, des contacts ont été noués avec son entourage. Le champion du monde 1998 n’apparaît pas spécialement pressé de reprendre du service, mais son agent (Alain Migliaccio) n’a pas fermé la porte à l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi. Conscients de la complexité d’un tel dossier (« ZZ » pourrait davantage être tenté par la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France), les dirigeants parisiens gardent un œil attentif sur Antonio Conte.

Le Transalpin est lié jusqu’en juin 2023 avec Tottenham, mais les relations ne sont pas idéales avec sa direction, notamment en raison d’un marché hivernal jugé nettement insuffisant (Bentancur et Kulusevski sont arrivés en provenance de la Juventus Turin). Si les Spurs ne font pas davantage d’efforts les prochains mois, le natif de Lecce n’aura pas peur de faire ses valises, comme ce fut le cas lors de son divorce avec l’Inter Milan. Il pourrait alors s’agir d’une belle opportunité pour le PSG, Tottenham anticipant d’ailleurs une éventuelle sortie prématurée de son manager italien (une piste mène d’ailleurs à un certain… Mauricio Pochettino qui a déjà occupé le poste entre juillet 2014 et novembre 2019).

Forte concurrence dans le dossier Pogba

Par ailleurs, un autre dossier agite les coulisses du mercato parisien. Celui de Paul Pogba. Malgré l’arrivé de Georginio Wijnaldum, Marco Verratti manque cruellement de soutien, et il s’agit d’un manque rédhibitoire pour une formation en quête du Graal européen. Dans cette optique, l’actuel leader de Ligue 1 se verrait bien arracher la signature de Paul Pogba (28 ans). Ce n’est pas la première fois que le milieu de terrain international français figure parmi les priorités du recrutement parisien, mais la situation est différente cette fois-ci. En effet, le Tricolore arrive en fin de contrat à Manchester United. Il ne sera pas évident de s’aligner sur les demandes de son agent, Mino Raiola, mais il n’y aura pas la moindre indemnité de transfert à verser. Une aubaine, même si on peut se demander si le fair-play financier n’empêchera pas une signature de Pogba ET une prolongation de Mbappé dans un monde parfait côté PSG.

Selon son entourage, « la Pioche » n’a pas encore pris de décision quant à son avenir sous les couleurs des Red Devils. Après une longue absence en raison d’une blessure à la cuisse droite, le natif de Lagny-sur-Marne veut se concentrer sur le terrain, surtout que l’on ne connaît pas l’identité du futur manager de Man Utd (Ralph Rangnick assure l’intérim avant de devenir exclusivement conseiller technique).

Outre Paris (qui lorgne aussi Lucas Paqueta de Lyon et Fabian Ruiz de Naples), la Juventus Turin se montre aussi particulièrement intéressée par son ex-protégé. Après avoir recruté le Florentin Dusan Vlahovic durant le marché hivernal, l’objectif est de frapper un gros coup au milieu de terrain. La Vieille Dame est disposée à se séparer d’Adrien Rabiot, Weston McKennie ou encore Arthur afin de faire de la place pour le champion du monde 2018 (le duo Ramsey - Bentancour est déjà parti en prêt cet hiver). Selon certaines indiscrétions, les discusssions portent sur un bail de 4 ans, avec un salaire annuel de neuf millions d’euros (hors primes / bonus / commissions).

IGNAZIO GENUARDI