PSG : insultes, harcèlement, gestes obscènes... 3 départs accélérés par Mbappé !

Le PSG a déjà commencé son grand ménage de printemps. Avec la prolongation de Kylian Mbappé (23 ans) jusqu'en juin 2025, le club de la capitale entend changer de braquet et a déjà pris Leonardo comme fusible. Le Brésilien ne sera pas le seul. L’entraîneur des féminines Didier Ollé-Nicole est sur la sellette.

« Le PSG cherche à se débarrasser de Didier Ollé-Nicole. Le comportement de l'entraîneur des féminines est très problématique. Il a notamment insulté certaines de ses joueuses à plusieurs reprises », affirme la journaliste de Prime Vidéo Tiffany Henne sur Twitter. Les comportement déplacé de « DON » serait notamment pointé du doigt... ainsi que celui de sa garde rapprochée.

« Et il y a eu ce cas de harcèlement auprès d'1 joueuse avec des paroles déplacées et une main aux fesses, dont a notamment déjà parlé Romain Molina, poursuit notre consœur. Entre le comportement de l'entraîneur et l'affaire Hamraoui, les parisiennes ont passé une saison éprouvante sur le plan mental. Plusieurs personnes sont également dans le viseur du club notamment Ulrich Ramé pour avoir protégé les agissements de l'entraîneur. S'il quitte le club, le PSG pourrait peut-être confier les rênes à Bernard Mendy ? L'ancien joueur est toujours très apprécié par le groupe. J'en ajoute un dernier. Selon mes sources, Sophie Perrichon, coordinatrice auprès des féminines, est également menacée pour les mêmes raisons. »

Pour résumer Si Kylian Mbappé a prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2025 et entend avoir un pouvoir décisionnaire sur le volet sportif et l’organigramme du club, un premier homme semble déjà sur la sellette : Didier Ollé-Nicole.

Bastien Aubert

Rédacteur