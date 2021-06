PSG, Juventus, FC Barcelone - Mercato : Leonardo cible deux gardiens d'avenir

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Nasser Al-Khelaïfi annonce ce lundi que le PSG prépare un gros Mercato estival mais cela ne l'empêche pas de travailler aussi sur le long terme. Et dans cette optique, Leonardo pense à l’après Keylor Navas (34 ans), sous contrat jusqu’en 2024.

Donnarumma et Meslier dans le viseur

Illan Meslier (21 ans), l'international Espoirs de Leeds, est une option, ce que confirme son agent Yvon Pouliquen dans Le Télégramme. « Le PSG regarde mais l’objectif d’Illan, c’est de jouer, asure l'ancien coach de Lorient Il vient de faire une première saison en Premier League, il va falloir qu’il confirme. Aller au PSG pour prendre la suite de Navas dans un an ou deux, et ne pas jouer, où est l’intérêt ? La progression sera beaucoup plus importante en continuant à jouer à Leeds. » Autre nom évoqué, celui de Gianluigi Donnarumma (22 ans), le gardien de la Juventus Turin et de l'Italie. Selon La Stampa, le PSG serait en pôle, devant le FC Barcelone. A suivre...