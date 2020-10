PSG : les mots échangés entre Mbappé et CR7 lors de France - Portugal enfin révélés

Il ne s'est pas passé grand-chose au Stade de France dimanche soir entre la France et le Portugal. Un 0-0 des écoles avec les défenses qui prennent le pas sur les attaques. Mais Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo ont échangé des mots et leur teneur a été dévoilée. C'est le journaliste Rodrigo Fáez qui a dévoilé sur Youtube ce que ce sont dit les deux attaquants.

CR7 a chambré Mbappé sur le Real Madrid

« Pour ce qu'on m'a rapporté dans les deux vestiaires, Cristiano lui a dit :'Alors, le Real Madrid ?' Il n'a pas eu de réponse, mais Mbappé a souri en lui disant : 'Tu veux que je te raconte quoi, alors que je ne sais pas moi-même ce que je vais faire dans le futur ? » Le journaliste ajoute : « Mbappé n'a rien dit publiquement mais on m'a confirmé qu'il veut jouer au Real Madrid et que Cristiano Ronaldo le sait parfaitement. » Du bon chambrage à la sauce portugaise !

Avec Bastien Aubert