PSG, Juventus – Mercato : après Messi, Neymar Jr réclame Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Fraîchement prolongé jusqu'en juin 2025 au PSG, Neymar Jr attend que le club de la Capitale fasse preuve d'ambition sur les prochains Mercato. Déjà à l'origine de l'emballement autour de la piste Lionel Messi suite à sa sortie médiatique en fin d'année dernière, le Brésilien a fait un appel du pied à un autre monument.

Dans les colonnes du dernier numéro de GQ, Neymar s'est prononcé sur le joueur avec lequel il aimerait évoluer... Et c'est Cristiano Ronaldo, dans une situation compliquée à la Juventus de Turin, qui a ses faveurs.

Neymar se verrait bien aux côtés du Portugais

« Un joueur avec lequel j'aimerais jouer ? Je choisirais Cristiano Ronaldo. J’ai déjà déjà joué avec de grands joueurs comme Messi et Mbappé. Mais je n’ai pas encore jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo », a lâché « Ney ».

Malgré les démentis de ses dirigeants à Turin, CR7 sera bel et bien sur le marché l'été prochain à un an de la fin de son contrat. Encore plus si la Vieille dame, actuellement cinquième de Série A, venait à rater la qualification en Ligue des Champions. Le PSG peut-il se laisser tenter par la dernière demande de son Neymar ?

🗣 Neymar en interview avec GQ



«Avec quel autre joueur voudrais-je jouer? Je choisirais Cristiano Ronaldo. J'ai déjà joué avec de grands joueurs comme Lionel Messi et Kylian Mbappé. Mais je n'ai pas encore joué aux côtés de Cristiano Ronaldo.»#Ronaldo pic.twitter.com/sK1kmPmuQo — PSG INDE (@PSGINDIA1) May 11, 2021