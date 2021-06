PSG, Juventus – Mercato : Buffon a recalé le FC Barcelone !

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

De retour à la Juventus après son expérience mitigée au PSG, Gianluigi Buffon, le légendaire gardien italien, devrait effectuer un autre retour, à Parme celui-ci. Le vétéran de 43 ans devrait boucler la boucle en retournant là où il avait commencé sa carrière en 1995, lui qui a dit oui au président américain de Parme Kyle Krause.

Pourtant, selon Nicolo Schira, spécialiste des transferts en Italie, Buffon a été approché par Besiktas, qualifié pour la prochaine C1, mais aussi des offres de Grèce, du Brésil et du FC Barcelone, à la recherche d'une doublure pour André Ter Stegen.

Gigi #Buffon has rejected many bids in the last weeks: #Barça as Ter Stegen’s backup, #Besiktas, Sporting and from Greece, Russia and Brazil. He makes a romantic choice with #Parma, his first love and the squadra in which his legendary career began. #transfers https://t.co/rjgUecBXEm