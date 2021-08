PSG, Juventus - Mercato : CR7 ne s'entraîne plus et a fait ses adieux, départ imminent !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Ronaldo prépare ses adieux à la Juve ! Selon les informations du spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo aurait informé le vestiaire turinois de ses envies de départ.

Le journaliste rapporte également que tout pourrait se jouer ce vendredi pour CR7 puisque l’agent du joueur, Jorge Mendes, devrait être en contact avec Manchester City pour discuter de son potentiel salaire et que la Juventus est toujours dans l’attente d’une candidature officielle des Citizens.

Ce matin, Sky Italia assure que son transfert est imminent puisqu'il n'a fait qu'un aller-retour à la Continassa pour saluer ses partenaires et leur dire adieu pour de bon. Preuve de cet état de fait : CR7 ne s'entraînera pas aujourd'hui pour se préserver de toute blessure (il a écourté la séance d'hier suite à une douleur au bras).

Cristiano Ronaldo also informed his Juventus teammates that he wants to leave. Jorge Mendes will be in direct contact with Man City today to discuss Ronaldo’s salary - it won’t be €31m net per season as current one 🇵🇹 #MCFC



Juventus are waiting for Manchester City official bid.