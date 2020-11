PSG, Juventus - Mercato : Cristiano Ronaldo aurait déjà sa place à Paris

La semaine dernière, la rumeur Cristiano Ronaldo est revenue en force au Paris Saint-Germain. En effet, avec la crise sanitaire, la Juventus de Turin n'aurait plus les moyens de conserver un tel joueur sans mettre en péril sa pérénité économique et forcément si un club est prêt à prendre en charge les émoluments de CR7, la porte sera grand ouverte.

Un Zlatan bis pour montrer l'exemple ?

Au PSG, le recrutement d'un Cristiano Ronaldo ne serait pas du luxe selon Eric Di Meco. Le consultant de RMC estime qu'au delà du talent et des buts du quintuple Ballon d'Or, il y a tout un professionnalisme à apporter au sein d'un vestiaire un peu trop attiré par la fête.

« Sur le plan sportif, il est encore performant. Et c’est un exemple. On sait ce qui se passe à Paris concernant l’hygiène de vie de certains mecs. Avoir dans le vestiaire un mec avec une telle exigence, ça n’aurait pas de prix. Rappelez-vous quand Zlatan était là. On n’entendait jamais parler de lui en-dehors du football. Il ne défrayait jamais la chronique et faisait attention à son hygiène de vie. Ça marchait droit autour de lui. Le petit Verratti filait droit quand il y avait Zlatan. Un mec comme ça dans le vestiaire montre l’exemple », a appuyé l'ancien Marseillais.