PSG, Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo ouvre la porte à un départ

Cristiano Ronaldo, le capitaine du Portugal, était présent en conférence de presse ce lundi. A la veille du premier match de la Seleçao contre la Hongrie, à Budapest, mardi, l'attaquant de la Juventus s'est voulu ambitieux. « Une compétition d'une telle dimension, on ne la joue pas tous les jours, a-t-il expliqué. Je vais disputer mon cinquième Euro mais dans ma tête c'est comme si c'était le premier. Je veux entrer du bon pied, je veux gagner, je veux bien jouer et je veux avoir des pensées positives du début à la fin de la compétition. »

« Que je parte ou que je reste, ce n'est pas le plus important à l'heure qu'il est »

Quant à son avenir, CR7 a eu ces mots : « Je joue au haut niveau depuis que j'ai 18 ans, tout ce qui se dit sur mon avenir ne me perturbe pas. Si je débutais maintenant, peut-être que je n'arriverais pas à dormir la nuit à force de penser à mon avenir. Mais j'ai 36 ans. Que je parte ou que je reste, ce n'est pas le plus important à l'heure qu'il est. Le plus important, c'est de nous concentrer sur l'équipe nationale. »