PSG, Juventus – Mercato : Domenech envoie Zidane à Paris !

Depuis quelques jours, Zinédine Zidane est envoyé par la presse du côté de la Juve, club où il a brillé dans la fin des années 90. L’ancien coach du Real Madrid pourrait donc reprendre le banc de la Vieille Dame, chose que certains observateurs du football français n’ont pas l’air d’apprécier à l’image de Raymond Domenech. Le consultant et ancien entraîneur des Bleus veut le Français prennent la tête du PSG.

« Le PSG, ce serait plus ambitieux que la Juventus car il y a plus de choses à faire. À la Juve, il arrive et il sait comment ça marche, il sait qu'il n'aurait pas de soucis. Il finira parmi les trois premiers d'Italie et jouera la Coupe d'Europe. Mais à Paris, il y a tout à faire. Reprendre la main, construire quelque chose et surtout réussir. Tous ceux qui sont passés par ce club ont échoué, donc réussir au PSG, c'est un projet ambitieux », a-t-il confié pour La chaîne L'Equipe.