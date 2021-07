PSG, Juventus - Mercato : l'avenir d'une star parisienne dépend de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

L'Equipe du jour fait le point sur le mercato de nombreux clubs, notamment celui du PSG. Il y est question de l'avenir de Mauro Icardi, que le club de la capitale aimerait céder pour une quarantaine de millions d'euros. Désireux d'aller voir ailleurs l'hiver dernier, l'Argentin envisagerait aujourd'hui de rester, à moins qu'un gros club italien ne bouge. Et justement, la Juventus Turin serait intéressée… mais à une condition, et pas n'importe laquelle.

« Des médias italiens ont annoncé que la Juventus souhaitait enrôler Mauro Icardi cet été. Massimiliano Allegri, le nouvel entraîneur de la Vieille Dame, apprécie le joueur de 28 ans. Et l’intérêt de la Juve pour Icardi est bien réel. Sauf que la perspective de voir l’Argentin à Turin n’est possible, selon des sources italiennes, qu’à une condition. Et pas des moindres : le départ de Cristiano Ronaldo. A ce jour, il n’est pas évident que la star portugaise (36 ans) quitte le Piémont cet été. La Juve n’est, semble-t-il, pas en mesure d’assumer la salaire d’Icardi (800.000€ mensuels) et celui de CR7 après deux saisons plombées par la crise sanitaire et des résultats sportifs décevants. »

Les unes du journal L'Équipe du dimanche 18 juillet 2021.

