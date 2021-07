PSG, Juventus – Mercato : la presse anglaise réunit Ramos, Pogba et Cristiano Ronaldo à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Prêt à envoyer valser le fair-play financier en prenant d'énormes risques sur le Mercato d'été 2021, le PSG suscite bien des fantasmes en Europe. Il faut dire qu'avec les arrivées de Georginio Wijnaldum (ex-Liverpool) et celles (quasiment actées) de Gianluigi Donnarumma (ex-Milan AC) et Achraf Hakimi (Inter Milan), le club français frappe très fort sur le Mercato.

Alors que des discussions sont également en cours pour détourner Sergio Ramos (ex-Real Madrid) de Manchester United et qu'une issue semble proche, The Sun pense que le PSG ne s'arrêtera pas en si bon chemin.

D'après le tabloïd britannique, qui s'est amusé à composer un onze de Paris en 2021-22, Paul Pogba et Cristiano Ronaldo - qui souhaitent respectivement quitter les Red Devils et la Juventus – sont également cités dans le club français. Le onze mis en place s'avère toutefois fantaisiste puisqu'il écarte Keylor Navas, le capitaine Marquinhos ou encore Marco Verratti que Mauricio Pochettino considère comme une pièce fondammentale de son puzzle.

Le PSG 2021-22 vu par le Sun : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Kimpembe, Kurzawa – Pogba, Wijnaldum – Di Maria, Neymar, Mbappé – Cristiano Ronaldo.

CR7, Pogba et Ramos, trois immenses stars au PSG ?

The Sun voit grand pour le Mercato du PSG cet été. En plus de Sergio Ramos qui arriverait libre du Real Madrid, le tabloïd voit Paris finaliser les venues de Paul Pogba et Cristiano Ronaldo, à un an de la fin de leurs contrats respectifs à Manchester et à la Juventus.