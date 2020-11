PSG, Juventus - Mercato : Leonardo ne fera pas de folie pour Cristiano Ronaldo

La journée de lundi a été marquée par le retour de la rumeur d’un départ de Cristiano Ronaldo. En Italie, on spécule en effet sur le fait que la Juventus Turin manoeuvre en coulisses pour se défaire de son plus gros salaire au mercato d’été 2021.

Ce n’est pas le première fois que de telles supputations sont publiques, mais encore rien de concret n’est arrivée pour l’ancien crack du Real Madrid. Relié encore une fois au PSG, CR7 pourrait-il seulement cadrer avec le projet qatari à l’aube de ses 36 ans en février 2021 ?

« Aujourd’hui, il n’y a pas de folie »

« Toutes les choses qui sortent autour d’un nom comme celui de Cristiano, c’est parce c’est le foot aujourd’hui, a expliqué Leonardo lors d’un chat organisé au Parc des Princes par le PSG. Si Cristiano se réveille et dit: ‘Je vais dans un autre club’, dans combien de clubs il peut aller ? Combien de clubs peuvent acheter un joueur de ce niveau? Il y a cinq ou six clubs. C’est un cercle fermé. Le PSG est dans ce cercle et tout le monde parle du PSG. »

S’il ne ferme pas clairement la porte à une arrivée de Cristiano Ronaldo dans le futur, Leonardo refroidit cette possibilité en raison du contexte économique lié au Covid-19 qui met à mal les finances du club de la capitale. « Comme d’habitude, ce sont d’abord des opportunités et des situations. On prépare toujours nos mercatos, avec notre liste et nos priorités. Mais c’est normal qu’il y ait des choses extras comme ça de temps en temps. Aujourd’hui, il n’y a pas de folie », a résumé le directeur sportif du PSG.