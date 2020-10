PSG, Juventus – Mercato : Moise Kean a préféré Paris à Cristiano Ronaldo

Auteur d'une saison compliquée du côté d'Everton (29 apparitions, 2 buts), Moise Kean (20 ans) disposait de nombreuses options pour se relancer. C'est finalement le Paris Saint-Germain (et plus particulièrement Leonardo) qui a flairé le bon coup en s'attachant les services de la pépite italienne sur la base d'un prêt d'une saison.

« J'ai décidé avec ma famille d'aller au PSG »

A la Rai, Kean a évoqué toutes les options qu'il avait … Et notamment celle de retourner à la Juventus de Turin, son club formateur. « J'aurais pu y retourner, c'est vrai. Mais j’ai décidé avec ma famille d’aller au PSG. Paris, ce n’est pas la première fois pour moi. J’y suis déjà allé et j’ai aussi des proches qui y vivent. J’ai l’intention d’y faire beaucoup, ce sera une bonne expérience. Je suis jeune, je dois grandir et le faire avec de grands attaquants c’est important. J’apprendrai de leur expérience et de leur façon de jouer ».

Charge désormais à l'enfant prodige du football italien, souvent comparé à Mario Balotelli, à exploser sous les couleurs du Champion de France pour valider ce choix de carrière...