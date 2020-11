PSG, Juventus - Mercato : un échange Neymar - CR7 serait à l’étude !

Leonardo n’est pas très à l’aise avec le sujet Cristiano Ronaldo. Mardi, lors d’un échange organisé avec les supporters du PSG, cela s’est encore vérifié. « Toutes les choses qui sortent autour d’un nom comme celui de Cristiano, c’est parce c’est le foot aujourd’hui, a expliqué Leonardo depuis le Parc des Princes par le PSG. Si Cristiano se réveille et dit: ‘Je vais dans un autre club’, dans combien de clubs il peut aller ? Combien de clubs peuvent acheter un joueur de ce niveau? Il y a cinq ou six clubs. C’est un cercle fermé. Le PSG est dans ce cercle et tout le monde parle du PSG. Le mercato, comme d’habitude, ce sont d’abord des opportunités et des situations. On prépare toujours nos mercatos, avec notre liste et nos priorités. Mais c’est normal qu’il y ait des choses extras comme ça de temps en temps. Aujourd’hui, il n’y a pas de folie. »

Des conditions particulières pour un échange CR7 - Neymar

Une folie maîtrisée pourrait néanmoins s’organiser entre le PSG et la Juventus Turin. Selon Tancredi Palmeri, la Vieille Dame serait tentée d’échanger CR7 avec Neymar au mercato d’été 2021 ! Le club italien ne pourra pas supporter le salaire XXL de son crack portugais au-delà de cette saison et cherche un moyen de s’en séparer « de manière consensuelle » avant cette échéance.

« Aucun club au monde ne pourrait prendre le contrat CR7 à sa charge, sauf dans des situations particulières, explique le spécialiste des transferts à TMW. Et la seule situation particulière pourrait survenir au PSG : parce que Neymar expire également en 2022, il a un contrat identique à Cristiano, et pour l'instant la prolongation n'a pas lieu. À ce stade, la Juve espèrerait le contre-mouvement du PSG sur Cristiano, sans exclure que Fabio Paratici offrira certainement à Leonardo un échange égal avec le Brésilien. Sur le fait qu'il soit au moins proposé, je suis prêt à parier personnellement. »