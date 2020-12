PSG, Juventus, Real Madrid - Mercato : une opération colossale se joue avec CR7 et Pogba

L’avenir de Paul Pogba a été relancé par Mino Raiola cette semaine. L’agent du champion du monde a en effet affirmé haut et fort que l’aventure de son client avec Manchester United touchait à sa fin. Il n’en fallait pas plus pour que les rumeurs d’un transfert au PSG, au Real Madrid et surtout à la Juventus Turin ne resurgissent en Europe.

Surtout en Angleterre, où la presse britannique n’est jamais la dernière à émettre des hypothèses farfelues. La meilleure d’entre elles a sans conteste été énoncée par Miguel Delaney, journaliste à The Independent. Selon lui, l’avenir de Pogba serait directement lié à celui de Cristiano Ronaldo !

Pogba échangé avec CR7 ?

« En parlant avec plusieurs personnes haut placées cette semaine, j’ai compris que leurs deux situations étaient liées, a-t-il expliqué. La Juventus Turin serait intéressée par un échange entre les deux joueurs. Ce n’est pas impossible. Les deux formations voient cette opération d’un bon œil parce qu’Andrea Pirlo veut compter sur un collectif avant tout, chose compliquée avec CR7. De son côté, Manchester United chercher un leader qui puisse l’aider à sortir de l’impasse dans laquelle le club se trouve depuis trop longtemps. » Quid du PSG dans ces deux dossiers ?