PSG, Juventus, Real Madrid – Mercato : deux offres sont déjà tombées pour Paul Pogba

Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

En fin de contrat à Manchester United où il ne prolongera pas, Paul Pogba (29 ans) s'apprête à rebondir dans un très grand club européen. Le Champion du Monde n'a toutefois pas encore fait son choix quant à sa destination future.

Selon le journaliste Mercato italien Nicolo Schira, Pogba dispose déjà de deux offres fermes émanant du PSG et de la Juventus. Alors que son ancien club lui offre un salaire de 8 M€ par an avec des bonus pouvant aller jusqu'à 2 M€, Paris se montre plus généreux et a déjà sorti un salaire de 12 M€ annuel pour convaincre le « Poulpe » de signer en Ligue 1.

Pour l'instant, le Real Madrid – où il était souvent envoyé du temps de Zinédine Zidane – n'a pas dégainé de propositions. Pas plus que le FC Barcelone, dont le nom a circulé ces derniers mois...

