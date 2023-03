PSG, Juventus, Real Madrid - Mercato : un nouveau bémol au come-back de Zidane

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Ce samedi, La Gazzetta dello Sport fait un point sur l'avenir de Massimiliano Allegri à la Juventus Turin. Sous contrat jusqu'en 2025, le technicien n'a pas réussi à ramener le titre dans le Piémont depuis son retour en 2021. Pire : cette saison, son équipe n'est pas parvenue à sortir des poules de la Champions League. Son style de jeu austère ne plaît à personne, et surtout pas à ses stars offensives Dusan Vlahovic et Angel Di Maria. Les dirigeants de la Vieille Dame réfléchissent à un changement et Zinédine Zidane leur plaît particulièrement.

Point positif : le Ballon d'Or 1998 aimerait reprendre du service en 2023-24 après avoir vu le banc des Bleus lui passer sous le nez. La Juventus serait un challenge susceptible de lui plaire alors que le PSG continue de lui faire de l'œil, ZZ étant un vieux rêve de l'émir. Mais l'intérêt n'est pas réciproque. Et surtout, le gros bémol pour tous ses courtisans, c'est que Zidane aimerait que son habituel adjoint, David Bettoni, l'accompagne dans sa future aventure. Or, ce dernier s'est engagé avec le FC Sion il y a trois semaines. Ses deux premiers matches se sont soldés par autant de défaites donc pas sûr que l'expérience aille au-delà de juin. De sa réussite en Suisse pourrait dépendre l'avenir de Zinédine Zidane, à Turin, à Paris ou ailleurs...