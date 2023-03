PSG : Kylian Mbappé pique l'OM et évoque son avenir à Paris !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

«Bonsoir à tous, c’est très spécial d’être ici. La dernière fois, c’était pour annoncer que je reste ici et là, je reviens ici pour être le meilleur buteur de l’histoire du club, c’est un privilège de jouer pour ce club, le plus grand de France», a lâché Kylian Mbappé en préambule.

« Le fait de mettre le 200e sur la terre ennemie, c'était important »

«Égaler Edinson Cavani au Vélodrome c’était important, c’était important de remettre l’église au milieu du village. C’était important de marquer devant vous, devant les coéquipiers, en l’absence du président malheureusement, devant la famille, les amis et plus que tout : les supporters qui m’ont beaucoup aidé depuis que je suis arrivé ici».

Concernant son avenir, l'international tricolore s'est aussi voulu rassurant, rappelant quand même l'importance du choc face au Bayern Munich mercredi prochain : «L’avenir ? Toujours plus haut, tant que c’est ici, il n’y aura pas de problèmes, ça commence dès mercredi où on va essayer de ramener la qualification et le titre. Le fait de mettre le 200e sur la terre ennemie, c’était important».